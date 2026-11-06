L'amico di Joao Mario, Pedro Silva, avvisa la Juventus in vista della partita di domenica al Franchi contro la Fiorentina
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Un amico molto vicino al terzino della Fiorentina Joao Mario, Pedro Silva, è stato intervistato ai microfoni di TuttoJuve.com in vista della gara dei bianconeri al Franchi contro la Fiorentina. Queste le sue parole:
Mi ha detto che affrontare la Juventus sarà speciale. Mi aspetto una prestazione molto positiva da lui. Joao è migliorato tanto nelle ultime partite, dove ha mostrato una buona forma e una crescente fiducia. La Juventus è il club che lo ha portato dal Portogallo in Italia ed è ancora legato a loro da un contratto. Credo che partite come questa siano anche un'importante opportunità per lui di dimostrare ancora una volta il suo valore. Ne è ben consapevole e vuole offrire la migliore prestazione possibile. Sarà anche un'occasione per dimostrare alla Juventus che forse hanno commesso un errore a mandarlo in prestito. Ma questo è il calcio. Sono sicuro che se continuerà a giocare al livello mostrato nelle ultime partite avrà molte altre importanti opportunità in futuro. Se dovesse segnare non penso esulterebbe. Conoscendolo penso proprio di no.
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