Di Gennaro è sicuro: “L’Udinese può fare risultato a Firenze. Ecco come”

L'Udinese dovrà essere pressoché perfetta per uscire con dei punti in tasca da Firenze. I friulani hanno dei vantaggi sul piano fisico e atletico, inoltre l’assetto tattico non mi dispiace affatto. Penso che verrà fuori una partita molto interessante anche sotto il profilo tattico, ma per fare punti al Franchi Runjaic dovrà rivedere un po’ gli equilibri di squadra perché la Fiorentina ha gli uomini che possono fare la differenza come Gudmundsson e Kean. Sono convinto che l’Udinese potrà fare risultato, ma solo se sarà capace di giocare con grande intensità per 90'