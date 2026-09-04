Fiorentina e Torino non possono piÃ¹ sbagliare dopo un avvio stentato. Domani al Franchi ci sono in palio punti pesanti, come sottolinea Gianni De Biasi alla Stampa:

"Le insidie non mancheranno per entrambe le squadre, ma domani il peso maggiore Ã¨ per la Fiorentina. I viola hanno speso tanto, ed il loro Ã¨ un progetto diverso da quello del Torino. Tante novitÃ per Abate? Vediamo come risponde il campo, ma sulla carta sÃ¬. Mandragora puÃ² essere un valore aggiunto importante: ha qualitÃ , il gol nelle sue corde e, inoltre, conosce bene l'ambiente. Se sta bene puÃ² diventare un leader. Bisogna rimanere calmi e guardare avanti con positivitÃ . Credo che il Toro abbia tutte le carte in regola per disputare un campionato in linea con le proprie possibilitÃ