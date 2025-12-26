Oliver Christensen si appresta a rientrare, ancora una volta, alla Fiorentina, alla scadenza del prestito allo Sturm Graz (QUI L'APPROFONDIMENTO DI COME E' ANDATO) e nel salutare il club austriaco ha rilasciato queste parole ai microfoni ufficiali:
Christensen, il saluto allo Sturm Graz: "Che ricordo la partita con i Rangers"
In questo breve periodo ho imparato ad apprezzare molto i tifosi e il club. Abbiamo condiviso momenti fantastici insieme. La partita in casa contro i Rangers è stata sicuramente il mio momento migliore. L'atmosfera era incredibile e siamo riusciti a premiare noi stessi e i tifosi con una vittoria in casa. Ho sempre cercato di mantenere il livello il più alto possibile per me e per la squadra e dare la carica a tutti. Credo di esserci riuscito bene, forse perché ho portato nuove prospettive grazie al prestito. Penso che il supporto dei tifosi sia davvero incondizionato, è qualcosa di molto speciale che raramente ho visto. Voglio sottolineare, in particolare, le partite in trasferta. Non importa dove fossimo, loro erano lì, indipendentemente dal fatto che avessimo giocato bene o male nella partita precedente. Anche il club è una grande famiglia e lo sento sempre quando vengo ad allenarmi. Sono arrivato qui e mi sono sentito subito a casa. Trovo la città molto bella, soprattutto d'estate. Porterò sempre la gente, la città e il club nel mio cuore. Mi mancheranno sicuramente. Voglio ringraziare i tifosi dello Sturm e tutto il club per il loro supporto e, soprattutto, per la passione che mi hanno dimostrato. Continuate così, siate positivi: sarà una stagione di successi. A presto, Oli.
