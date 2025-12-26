Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola interviste Liverani: “Sohm non è il problema. La Fiorentina si tirerà fuori”

news viola

Liverani: “Sohm non è il problema. La Fiorentina si tirerà fuori”

liverani
Fabio Liverani è fiducioso, la Fiorentina riuscirà a salvarsi a fine stagione. E su Sohm non ha dubbi
Redazione VN

Parma-Fiorentina si avvicina. Una sfida cruciale per i destini di entrambe le squadre, impegnate nella lotta salvezza. Chi conosce bene i due ambienti è Fabio Liverani. L'ex giocatore viola ha parlato a ParmaLive, le sue dichiarazioni:

"Fare una valutazione oggi sulla Fiorentina diventa difficile, io non credo che oggi sia Sohm il problema. È uno di quelli su cui avevo puntato di più, un 2001 aveva 19 anni, ma aveva queste potenzialità che poi si sono viste a Parma e hanno interessato la Svizzera e la Fiorentina. Credo che sia un giocatore che ancora non ha sviluppato tutto il suo potenziale, però è un giocatore forte.  La lotta salvezza comprende tante squadre ad oggi, non mi sento di dirti qualcuno più a rischio. Perché anche oggi che la Fiorentina è la squadra più in difficoltà di tutti, in crisi, faccio fatica a pensare che non riesca a vincere 2-3 partite di seguito. Quindi se tolgo anche la Fiorentina dalle ultime tre, per una questione solo di blasone spero e credo che la Fiorentina possa tirarsi fuori, trovarne altre tre oggi è quasi impossibile"

Leggi anche
Bonazzoli a VN: “Conosco Paratici, è la scelta giusta. Mercato? Ecco cosa farei”
Capozucca a VN: “Paratici miglior acquisto viola degli ultimi anni. Ve lo racconto”

© RIPRODUZIONE RISERVATA