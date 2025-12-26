De Rossi ricorda: “La Fiorentina di Montella mi cercò, ma non potevo accettare”

Daniele De Rossi e la Fiorentina , non è un mistero che il nome dell'ex centrocampista sia circolato a Firenze. Sia come tecnico, che dopo l'addio alla Roma. Proprio De Rossi ha parlato del suo finale di carriera a Dazn:

"Ero preparato anche perché avevo visto la fine della carriera di Francesco (Totti, ndr). Io ne ho parlato mille volte con lui, non volevo stare così male e ho provato a prepararmi. Io ho smesso di giocare a calcio e dopo due mesi c'è stato il Covid: smetti col calcio, smetti di uscire, smetti di vedere persone... e per un attimo mi sono chiesto cosa stesse succedendo. Mi hanno chiamato il Sassuolo di De Zerbi, e la Fiorentina di Montella. Ma io non volevo giocare contro la Roma".