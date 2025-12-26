Daniele De Rossi e la Fiorentina, non è un mistero che il nome dell'ex centrocampista sia circolato a Firenze. Sia come tecnico, che dopo l'addio alla Roma. Proprio De Rossi ha parlato del suo finale di carriera a Dazn:
De Rossi ricorda: “La Fiorentina di Montella mi cercò, ma non potevo accettare”
Daniele De Rossi racconta un aneddoto sul suo finale di carriera, con la Fiorentina protagonista
"Ero preparato anche perché avevo visto la fine della carriera di Francesco (Totti, ndr). Io ne ho parlato mille volte con lui, non volevo stare così male e ho provato a prepararmi. Io ho smesso di giocare a calcio e dopo due mesi c'è stato il Covid: smetti col calcio, smetti di uscire, smetti di vedere persone... e per un attimo mi sono chiesto cosa stesse succedendo. Mi hanno chiamato il Sassuolo di De Zerbi, e la Fiorentina di Montella. Ma io non volevo giocare contro la Roma".
