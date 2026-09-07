Christ Oulai arrivato al Viola Park per svolgere le visite mediche dopo l'infortunio
VIDEO - Vlahovic perde la testa contro Skriniar: mani al collo e offese in italiano
C'è apprensione in casa Fiorentina per quanto riguarda le condizioni fisiche di Christ Oulai, uscito per un problema al retto femorale destro nel primo tempo dell'ultima partita giocata al Franchi contro il Torino. Il calciatore, questa mattina, è arrivato al Viola Park per compiere le visite mediche di rito e conoscere l'entità dell'infortunio. Il centrocampista rischia di saltare la trasferta di Venezia e, nell'ipotesi peggiore, anche le successive sfide con Pisa in Coppa Italia e Napoli.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News viola
VN - In mattinata summit Fiorentina-Vanoli. Tutto pronto per chiudere
Ex viola
Vanoli il 29/8: “Meritavo di restare, ma con la nuova rosa si può sognare"
Rassegna stampa
Gazzetta: "Dura discussione Paratici-Grosso su come uscire dalla crisi"
Rassegna stampa
Nazione: "Arriva Vanoli, ma il sogno di Fabio Paratici era quello di Conte"
Rassegna stampa
CorFio: "Ieri sera duro confronto Paratici-Grosso. Kean e non solo tra i motivi"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti