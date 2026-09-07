Christ Oulai arrivato al Viola Park per svolgere le visite mediche dopo l'infortunio

Alessandro Guetta
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C'è apprensione in casa Fiorentina per quanto riguarda le condizioni fisiche di Christ Oulai, uscito per un problema al retto femorale destro nel primo tempo dell'ultima partita giocata al Franchi contro il Torino. Il calciatore, questa mattina, è arrivato al Viola Park per compiere le visite mediche di rito e conoscere l'entità dell'infortunio. Il centrocampista rischia di saltare la trasferta di Venezia e, nell'ipotesi peggiore, anche le successive sfide con Pisa in Coppa Italia e Napoli.

Oulai

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