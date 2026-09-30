Vi riportiamo le indicazioni fornite dalla Fiorentina in merito alla scontistica prevista su tre partite casalinghe: Fiorentina vs Atalanta, giovedì 29 ottobre alle ore 20:45, Fiorentina vs Juventus, domenica 8 novembre alle ore 20:45 e Fiorentina vs Cagliari, lunedì 7 dicembre alle ore 20:45.

Sarà possibile acquistare il “Pack3Gare” a partire da oggi fino alle ore 20:45 del 29 ottobre. Il pack consentirà di vedere allo stadio Artemio Franchi di Firenze tutte e tre le partite ad un prezzo vantaggioso, con un risparmio fino al 20%. Il “Pack3Gare” avrà una disponibilità limitata e sarà è acquistabile tramite la pagina ufficiale di biglietteria di ACF Fiorentina e anche nei punti vendita Vivaticketale, tale offerta rimane valida esclusivamente ai possessori di InViola Premium Card in corso di validità.