Il Franchi verso il tutto esaurito. Ecco dove rimangono ancora posti

La Nazione riporta oggi sulle sue pagine alcuni dati sugli spettatori che assisteranno al Franchi a Fiorentina-Lazio. La Fiorentina non è mai stata così vicina al primo sold-out stagionale, anche se da prendere con le molle, visto che - come ormai ben noto - la metà dell’impianto è interdetta al pubblico per i lavori di ristrutturazione. Eppure la risposta al botteghino è stata fin qui più che soddisfacente. A poco più di 24 ore dal fischio d’inizio della sfida con la Lazio sono già quasi 20.000 gli spettatori attesi, contando la quota dei 12.000 abbonati più i circa 8.000 tagliandi singoli venduti per l’evento (300 quelli staccati dal tifo ospite). Già ieri non erano più reperibili biglietti sia in Curva Ferrovia che nel parterre di tribuna, mentre restano ancora poche migliaia di ticket in tribuna coperta e in Maratona. Ad oggi il dato maggiore di spettatori registrato è stato quello ottenuto in occasione della gara contro il Venezia, quando al Franchi ci furono 18.915 paganti.