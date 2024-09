Fiorentina-Lazio: settore ospite esaurito in poche ore. Ma è polemica

Lamentele da Roma per la capienza ridotta del settore ospiti. Domenica alle 12:30 la gara del Franchi

Il settore ospiti per Fiorentina-Lazio è già esaurito. La vendita, iniziata lunedì alle 15, si è esaurita nel giro di poche ore come riporta il Corriere dello Sport (edizione Roma). Anche perchè a disposizione c'erano solo 300 biglietti, la capienza ridotta dovuta ai lavori del Franchi e alla vicinanza del "curvino" con i gruppi organizzati della Curva Fiesole, traslocati in Ferrovia. Questo ha scatenato diverse polemiche sui social da parte dei sostenitori biancocelesti. Nel mirino anche la stessa Lazio che sui suoi canali ufficiali ha annunciato l'apertura della vendita con un giorno di ritardo.