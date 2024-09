I tifosi non mollano la Fiorentina: Ferrovia sold out, Parterre quasi

La squadra di Palladino non ha ancora vinto una partita ufficiale a distanza di più di un mese dall'inizio della stagione, ma questo non scoraggia i tifosi, pronti a riempire gli spalti occupabili dello stadio Franchi

La risposta dei tifosi della Fiorentina non si fa attendere, anche in momenti di carenza di risultati: è infatti vicino il sold out dello stadio Franchi, che ricordiamo quest'anno essere a capienza ridotta per via dei lavori di restyling, in vista della quinta di campionato contro la Lazio.