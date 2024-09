Franchi: nuova Fiesole pronta tra un anno, chiusura dei cantieri nel 2028

"Entro l’estate del 2025 la nuova curva Fiesole. In tempo per l’estate successiva, quella del centenario viola, la nuova Ferrovia. Poi la copertura, ammesso che si trovino tutti i soldi, da tarda primavera a settembre del 2027, coi lavori da fare sfruttando la pausa del campionato. Quindi riprofilatura della Maratona e rifiniture. Obiettivo garantire sempre una capienza minima da 18-20 mila posti. E finire tutto entro l’estate del 2028 per giocare la stagione 28’-‘ 29 nel “nuovo” Franchi.

Le prime, parziali ipotesi sulla nuova tempistica dei lavori allo stadio cominciano a filtrare sull’asse Palazzo Vecchio-progettisti. Adesso che con la Fiorentina di Rocco Commisso è stata sancita quantomeno una tregua, sul tavolo della sindaca Sara Funaro si lavora ad un cronoprogramma più slow, da concordare con Arup e con il club viola. L’ansia della corsa per finire tutto entro il 2026 pare superata, Palazzo Vecchio ha deciso di andare incontro alle richieste della Fiorentina di non doversi trasferire nemmeno per un anno o due al Padovani nè fuori Firenze e adesso studia una road map per far restare la squadra a giocare sempre al Franchi durante i cantieri. I tempi saranno certo più lunghi, 18- 20 mesi in più si ipotizza, quindifine lavori nell’estate del 2028 sfruttando la proroga sui tempi Pnrr che il governo ha già concesso. Ci vorranno anche più soldi, il costo dell’operazione crescerà si stima di 10- 15 milioni. Che si aggiungeranno agli almeno 65-70 milioni di euro che già mancavano al totale del progetto dopo i tagli dei fondi Pnc-Pnrr".