Iachini in sala stampa: “Vi spiego le mie scelte: a Dybala ho detto di venire da noi!”

Queste le parole di Beppe Iachini in conferenza post-partita:

“Siamo stati in partita, non abbiamo concesso nulla fino alla parata di Dragowski su Higuain. Siamo stati sempre pronti ad attaccare, abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio ma ci lavoreremo, avevamo l’intenzione di andarla a vincere. Arbitri? Nelle ultime partite c’è stato un po’ di rammarico per degli episodi, sul 2-0 diventa pesante a livello psicologico. I ragazzi meritavano un altro risultato, oggi è tremendamente bugiardo e falso.

Abbiamo visto sin da subito che Igor aveva le caratteristiche per giocare bene con noi. Ci aspettavamo proprio questo, ci abbiamo lavorato in questi due giorni. Duncan è arrivato con un problemino, dovranno dirci entro quando potrà essere disponibile. Ghezzal l’ho scelto per sostituire Castrovilli, per le sue qualità, ha tecnica e gamba, ma anche per lui era la prima volta, migliorerà.

Cosa ho detto a Dybala? Di venire da noi: i nostri attaccanti non si offendono…”