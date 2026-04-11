Harrison, dall’Inghilterra sicuri: “Si prepara già un’altra cessione”

Jack Harrison non ha futuro al Leeds United, ancor meno alla Fiorentina. Questo quello che emerge dalle ultime notizie sul giocatore riportate dal portale inglese Football Insider. Come riporta il sito, infatti, la Fiorentina è ancora incerta sull'attivazione dell'opzione di acquisto prevista nell'accordo di prestito ed è dunque improbabile che il classe '96 rimanga a Firenze oltre questa stagione. Harrison sarebbe destinato quindi a rientrare nei piani di mercato del Leeds, con il tecnico degli inglesi Daniel Farke che vorrebbe cederlo rapidamente qualora dovesse tornare in estate.