Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha sottolineato la differenza tra calcio italiano e calcio inglese, partendo proprio dalla Fiorentina. Ecco le sue parole in conferenza stampa:
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VIOLA NEWS news viola Vanoli: “Tra Serie A e Premier c’è differenza. Dobbiamo prendere spunto da loro”
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Vanoli: “Tra Serie A e Premier c’è differenza. Dobbiamo prendere spunto da loro”
Vanoli, in conferenza, ha sottolineato la differenza tra calcio inglese e calcio italiano
Contro grandi squadre, una squadra di Premier League di questo livello, non puoi concedere niente, perché hanno la qualità per farti gol. Secondo me abbiamo fatto, sotto tanti punti di vista, un’ottima partita, con grande personalità. La differenza tra la 14esima di Serie A e la 14esima di Premier League c'è, non si può negarlo. Poi, ripeto, ci siamo confrontati contro una squadra tecnicamente di Premier e questo ci fa capire cosa ci serve anche in prospettiva futura per crescere come Fiorentina. Dobbiamo prendere spunto da loro.
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