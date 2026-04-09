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VIOLA NEWS news viola Il Viola Club Impruneta sugli spalti del Selhurst Park stadium

I tifosi

Il Viola Club Impruneta sugli spalti del Selhurst Park stadium

Il Viola Club Impruneta sugli spalti del Selhurst Park stadium - immagine 1
I tifosi viola del Viola Club Impruneta sempre presenti in Europa al seguito della Fiorentina
Redazione VN

L'amico Cesare ci manda la foto con i soci del Viola Club Impruneta che dopo aver seguito la Fiorentina contro il Rakow adesso attendono l'inizio del match contro il Crystal Palace sugli spalti del

Selhurst Park stadium. Sempre presenti con la Fiorentina in Europa, e naturalmente speriamo che il loro viaggio possa continuare a lungo...

Potete vedere con il video girato dal nostro inviato Giovanni Zecchi l'impianto dei londinesi, uno degli stadi più vecchi dell'Inghilterra

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