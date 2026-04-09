L'amico Cesare ci manda la foto con i soci del Viola Club Impruneta che dopo aver seguito la Fiorentina contro il Rakow adesso attendono l'inizio del match contro il Crystal Palace sugli spalti del
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VIOLA NEWS news viola Il Viola Club Impruneta sugli spalti del Selhurst Park stadium
I tifosi
Il Viola Club Impruneta sugli spalti del Selhurst Park stadium
I tifosi viola del Viola Club Impruneta sempre presenti in Europa al seguito della Fiorentina
Selhurst Park stadium. Sempre presenti con la Fiorentina in Europa, e naturalmente speriamo che il loro viaggio possa continuare a lungo...
Potete vedere con il video girato dal nostro inviato Giovanni Zecchi l'impianto dei londinesi, uno degli stadi più vecchi dell'Inghilterra
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