Guetta senza filtri: “Uno strazio, che fine ha fatto il calcio? C’è un limite a tutto”

L’ennesima pessima figura, solo che stavolta davanti c’era la Roma e non il Verona o il Lecce. Una sconfitta che dovrebbe far capire come il limite della decenza estetica sia stato ampiamente superato e senza alcuna giustificazione. Perché la Fiorentina era praticamente salva, grazie a Sarri e alla Lazio, e quindi avrebbe almeno dovuto provare a giocare a calcio e invece niente, il nulla cosmico in ogni reparto, dieci minuti nel primo tempo e sei nel secondo, ma si può? No, che non si può e non si tratta di un episodio perché lo strazio si è ripetuto nel tempo e nello spazio, leggi gli stadi italiani