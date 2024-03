Giuffredi: “Barone burbero e spigoloso, ma persona vera”. E svela un aneddoto

Intervenuto alla Palermo Football Conference, il noto agente Mario Giuffredi (procuratore tra gli altri di Biraghi e Parisi) ha parlato anche di Joe Barone : "Credo di essere il primo procuratore che si è imbattuto in lui. Quando ha acquistato la Fiorentina, mi trovai nel loro primo mercato a litigare con lui e Pradè perché portai Biraghi all'Inter e Veretout alla Roma.

Immaginate una proprietà e un manager nuovo che vede presentarsi davanti un agente che porta via loro due calciatori importanti, ne uscì una litigata. Barone però poi ha dimostrato di essere una persona dai veri sentimenti perché non mi ha portato nessun tipo di rancore. Con me è stato sempre leale, sincero. È burbero, difficile, perché fa gli interessi della proprietà e quindi a volte è molto spigoloso, ma è una persona di sostanza, vera, che ti riconosce le cose giuste".