Commisso mercoledì a Milano. Con lui anche rappresentanza Mediacom

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso torna per stare vicino a Joe Barone e alla sua famiglia

Rocco Commisso sta per tornare in Italia, per stare vicino al suo braccio destro Joe Barone. Il presidente viola - riporta Radio Bruno - mercoledì alle prime ore dell'alba sarà a Milano, insieme a una delegazione della Mediacom e alcuni parenti oltreoceano del direttore generale viola.