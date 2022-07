FOTO VN – Gli Scoglio-nati viola a Moena: ecco la premiazione di Gonzalez

Direttamente dall'Isola d'Elba, gli Scoglio-nati viola sono a Moena non solo per seguire il ritiro della Fiorentina, ma anche e soprattutto per premiare il giocatore che, a loro avviso, la scorsa stagione ha dimostrato di avere più garra, come appunto ci hanno spiegato nella nostra video-intervista. Per la stagione 2021-2022 il premio, realizzato da un artista elbano, è andato a Nico Gonzalez: ecco nell'immagine riportata sotto il momento della consegna all'attaccante argentino.