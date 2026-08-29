Bellissima la coreografia andata in scena al Franchi all'ingresso in campo dei giocatori
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Per il centenario viola i tifosi della Fiorentina si sono superati con una splendida coreografia. Dagli spalti, infatti, all'ingresso in campo delle squadre, si sono issate le bandierine dei supporters gigliati, i quali hanno formato la scritta "1926" decorata dal giglio di Firenze e dai nomi delle società che fondendosi fecero nascere la Fiorentina, ovvero la Libertas ed il Club Sportivo. Ecco di seguito la foto della coreografia.
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