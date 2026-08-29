Bellissima la coreografia andata in scena al Franchi all'ingresso in campo dei giocatori

Redazione VN
ACF Fiorentina v Frosinone Calcio - Serie A 2026/27

VIDEO VN - Batistuta e Rui Costa si ritrovano e si abbracciano perdutamente!

Per il centenario viola i tifosi della Fiorentina si sono superati con una splendida coreografia. Dagli spalti, infatti, all'ingresso in campo delle squadre, si sono issate le bandierine dei supporters gigliati, i quali hanno formato la scritta "1926" decorata dal giglio di Firenze e dai nomi delle società che fondendosi fecero nascere la Fiorentina, ovvero la Libertas ed il Club Sportivo. Ecco di seguito la foto della coreografia.

ACF Fiorentina v Frosinone Calcio - Serie A 2026/27
FLORENCE, ITALY - AUGUST 29: Fans of ACF Fiorentina during the Serie A match between ACF Fiorentina and Frosinone Calcio at Stadio Artemio Franchi on August 29, 2026 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
ACF Fiorentina v Frosinone Calcio - Serie A 2026/27

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