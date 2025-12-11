Fiorentina, testa al Verona: ritiro al Viola Park per preparare la “finale”

Dopo la vittoria odierna contro la Dinamo Kiev, la Fiorentina è già proiettata alla sfida di domenica contro il Verona, definita da allenatori e giocatori come una vera e propria “finale”.
La Fiorentina, dopo la vittoria con la Dinamo Kiev, si compatta al Viola Park in vista del match decisivo di domenica contro il Verona.
Proprio per questo, come spiegato anche da Vanoli, la squadra questa sera si recherà al Viola Park per compattarsi in vista di un appuntamento cruciale per la stagione viola, per poi svolgere l’allenamento domani mattina. Al termine della seduta la squadra avrà il via libera per lasciare il centro sportivo di Bagno a Ripoli e si ritroverà sabato per la rifinitura.
