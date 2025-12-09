Costa d’Avorio, ci sono i convocati: la decisione su Kouamè

Christian Kouamé non farà parte della lista della Costa d’Avorio per la prossima Coppa d’Africa, nonostante il recente debutto stagionale con la Fiorentina e il ruolo da protagonista nel trionfo della nazionale nell’ultima edizione del torneo.
Kouamè è stato convocato dalla sua Nazionale?
La squadra includerà invece tre giocatori di Serie A: Evan Ndicka (Roma), Odilon Kossounou (Atalanta) e Vakoun Bayo (Udinese). Ecco la lista completa:
Portieri: Yahia Fofana (Rizespor), Mohamed Kone (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos). Difensori: Evan Ddicka (Roma), Odilon Kossounou (Atalanta), Emmanuel Agbadou (Wolverhampton), Boly Willy (Nottingham Forest), Ousmane Diomande (Sporting CP), Guela Doué (Strasburgo), Ghislain Konan (Gil Vicente), Christopher Operi (Istanbul Basaksehir), Armel Zohouri (FC Iberia 1999). Centrocampisti: Franck Kessié (Al-Ahli), Seko Fofana (Rennes), Jean-Filippe Gbamin (Metz), Christ Inao Oulai (Trabzonspor), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest), Jean-Michel Seri (Maribor). Attaccanti: Vakoun Bayo (Udinese), Oumar Diakite (Cercle Brugge), Amad Diallo (Manchester United), Yan Diomande (Lipsia), Sebastien Haller (Utrecht), Jean-Philippe Krasso (Paris FC), Wilfried Zaha (Charlotte FC). Riserve: Guessand Evann (Aston Villa) e Guiagon Parfait (Royal Charleeroi)
