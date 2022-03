Fiorentina, perché no? Le occasioni a parametro zero per il mercato viola

Costante di ogni sessione di mercato, l'addio così detto "a zero" di un calciatore è diventata la "spada di Damocle" di ogni società. Il nostro campionato lo sa bene, fresco degli addii di Donnarumma e quelli futuri di Kessié e Insigne, con Dybala pronto a seguire le orme dei suoi colleghi. Anche analizzando la cessione di Dusan Vlahovic e la serrata battaglia di Commisso contro i procuratori si può capire il forte impatto che un mancato rinnovo può avere sui piani di un club. Così ci siamo chiesti: quali potrebbero essere le occasioni a parametro zero che la Fiorentina potrebbe sfruttare per rinforzare la sua rosa? Qui troverete alcuni nomi del campionato italiano, ma anche di quelli esteri, in scadenza nel 2022. Commentate con profili, secondo voi funzionali al progetto viola.