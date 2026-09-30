La Fiorentina è chiamata a reagire. Dopo i soli 3 punti conquistati nelle prime cinque giornate, la squadra di Paolo Vanoli ha davanti a sé la necessità di invertire immediatamente la rotta, anche alla luce di un dato storico particolarmente negativo. È quanto evidenzia La Nazione, che ha analizzato le partenze viola nel corso della storia recente e non solo.

La peggior partenza della Fiorentina dopo le prime cinque giornate resta quella del 1935-36, quando la squadra allenata da Guido Ara, reduce dalla lotta per lo scudetto nella stagione precedente, aveva raccolto appena un punto, con 2 gol segnati e ben 12 subiti. Un dato, quest'ultimo, che richiama quello dell'attuale Fiorentina, visto che anche la difesa viola ha già incassato 12 reti.

C'è però un altro elemento che rende particolare l'inizio dell'attuale stagione. Per la prima volta nella sua storia, la Fiorentina ha messo insieme due false partenze consecutive con appena 3 e 4 punti nelle prime cinque giornate delle ultime due annate. Durante la gestione Commisso, sottolinea La Nazione, le partenze non sono state particolarmente brillanti: le migliori degli ultimi otto anni restano quelle firmate da Vincenzo Italiano, con 10 punti nel 2023-24 e 9 nel 2021-22.

Il quotidiano guarda quindi a due precedenti dai quali Vanoli può prendere spunto. Il primo è quello di Vincenzo Montella nel 2019-20: dopo aver conquistato appena 5 punti nelle prime cinque giornate, la Fiorentina riuscì a raddoppiare il rendimento nei cinque turni successivi, conquistando 10 punti e portandosi così a quota 15 dopo le prime dieci partite.

Ancora più significativo è il precedente di Raffaele Palladino, che nella scorsa stagione era partito con 6 punti nelle prime cinque giornate. Nelle cinque gare successive arrivarono addirittura 13 punti, un rendimento che permise alla Fiorentina di raggiungere quota 19 e di issarsi al terzo posto in classifica. Un dato che, come sottolinea La Nazione, rappresenta il record dell'ultimo decennio dopo le prime dieci giornate.

Ora toccherà a Vanoli provare a ripetere una rimonta simile.