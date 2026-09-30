La Nazione analizza la partenza della Fiorentina: mai due avvii consecutivi così negativi. Montella e Palladino indicano la via della rimonta.

Redazione VN

La Fiorentina è chiamata a reagire. Dopo i soli 3 punti conquistati nelle prime cinque giornate, la squadra di Paolo Vanoli ha davanti a sé la necessità di invertire immediatamente la rotta, anche alla luce di un dato storico particolarmente negativo. È quanto evidenzia La Nazione, che ha analizzato le partenze viola nel corso della storia recente e non solo.

La peggior partenza della Fiorentina dopo le prime cinque giornate resta quella del 1935-36, quando la squadra allenata da Guido Ara, reduce dalla lotta per lo scudetto nella stagione precedente, aveva raccolto appena un punto, con 2 gol segnati e ben 12 subiti. Un dato, quest'ultimo, che richiama quello dell'attuale Fiorentina, visto che anche la difesa viola ha già incassato 12 reti.

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C'è però un altro elemento che rende particolare l'inizio dell'attuale stagione. Per la prima volta nella sua storia, la Fiorentina ha messo insieme due false partenze consecutive con appena 3 e 4 punti nelle prime cinque giornate delle ultime due annate. Durante la gestione Commisso, sottolinea La Nazione, le partenze non sono state particolarmente brillanti: le migliori degli ultimi otto anni restano quelle firmate da Vincenzo Italiano, con 10 punti nel 2023-24 e 9 nel 2021-22.

Il quotidiano guarda quindi a due precedenti dai quali Vanoli può prendere spunto. Il primo è quello di Vincenzo Montella nel 2019-20: dopo aver conquistato appena 5 punti nelle prime cinque giornate, la Fiorentina riuscì a raddoppiare il rendimento nei cinque turni successivi, conquistando 10 punti e portandosi così a quota 15 dopo le prime dieci partite.

Ancora più significativo è il precedente di Raffaele Palladino, che nella scorsa stagione era partito con 6 punti nelle prime cinque giornate. Nelle cinque gare successive arrivarono addirittura 13 punti, un rendimento che permise alla Fiorentina di raggiungere quota 19 e di issarsi al terzo posto in classifica. Un dato che, come sottolinea La Nazione, rappresenta il record dell'ultimo decennio dopo le prime dieci giornate.

Ora toccherà a Vanoli provare a ripetere una rimonta simile.

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