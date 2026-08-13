Ci si aspetta grande affluenza per la prima partita ufficiale della Fiorentina. Il club viola ha esortato i propri tifosi ad arrivare per tempo allo stadio

Redazione VN
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A causa dell'alta affluenza prevista per la partita di domani contro il Benevento, la Fiorentina invita i propri tifosi ad arrivare con largo anticipo ai fornelli. Con una nota pubblicata poco fa, il club viola ha diramato l'orario di apertura dei cancelli. Ecco qui la nota del club:

La Fiorentina informa i propri tifosi che, in virtù dell’alta affluenza prevista per la gara di Coppa Italia contro il Benevento, in programma domani, venerdì 14 agosto, alle ore 21:15, i cancelli dello Stadio Artemio Franchi saranno aperti a partire dalle 19:15. Per garantire un ingresso sereno ed evitare situazioni di calca nei pressi dei varchi d'accesso e dei tornelli, si invitano tutti gli spettatori a presentarsi con ampio anticipo agli ingressi.
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