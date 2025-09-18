Fabregas e quell’invito a cena nei confronti di Pioli: il retroscena

Domenica si gioca Fiorentina-Como, sfida dal sapore speciale che vedrà di fronte Stefano Pioli e Cesc Fàbregas. Nel febbraio del 2025 la Gazzetta dello Sportsvelò un particolare retroscena: l’attuale tecnico del Como, ai tempi agli inizi della sua carriera da allenatore, invitò Pioli a cena semplicemente per scambiare idee e confrontarsi sul calcio.
Quel gesto, rimasto nella memoria, mette in luce il legame tra due figure molto diverse per percorso ma accomunate dalla passione e dalla voglia di crescere attraverso il confronto. Pioli, ai tempi tecnico dell’Al-Nassr e con oltre 500 panchine in Italia, rappresenta un modello di esperienza.
Dall’altra parte Fàbregas, al debutto in Serie A come allenatore, è già considerato uno dei profili più interessanti del campionato. Domenica, sul campo, i destini dei due si incroceranno di nuovo, questa volta da avversari, nella sfida tra Fiorentina e Como.
