Exploit Quarta, adesso è un intoccabile. Prandelli si gode la sua nuova linea a tre

Grinta, capacità di lettura e abilità nell’impostazione. La Fiorentina si coccola il giovane centrale venuto dal Sud America che in poche prestazioni è già riuscito ad entrare nel cuore dei tifosi viola. Con lo Spezia, Martinez Quarta ha raggiunto la quarta (scusate il gioco di parole) presenza consecutiva dal primo minuto in maglia viola. E le prestazioni sfornate dall’argentino in questo filotto sono sicuramente incoraggianti. Certo, alcune disattenzioni nell’arco dei 90′ minuti ci sono state, ma a lasciare interdetti è la facilità con cui questo ragazzo è riuscito ad imporsi all’interno di una realtà così diversa come il campionato italiano. “E’ un giocatore che consideravo un titolare anche quando non giocava. Ha una grande capacità di adattarsi e anche durante gli allenamenti mostra una certa intensità” aveva giudicato Prandelli in sala stampa. Ma adesso titolare lo è diventato a tutti gli effetti. Con Caceres sempre più defilato, usato da Cesare soltanto come quinto di destra, e Igor apparso in sottotono nelle ultime uscite (vedi Napoli ed Inter) la scelta di Prandelli è sempre ricaduta sull’argentino, che ha ricambiato con voti altissimi in pagella. L’investimento fatto dalla Fiorentina su questo giovane centrale è stato importante, ma stando alla capacità mostrate fino ad adesso, Quarta è sicuramente una delle note più liete delle ultime sessioni di calciomercato viola. Un titolare capace di alzare il livello della squadra, grazie ad uscite palla al piede degne di grande personalità (emblematica la ripartenza col Cagliari) e interventi quantomai decisivi (capolavoro la scivolata su Agudelo). Prandelli e i tifosi viola se lo godono. Dopo aver conquistato la maglia da titolare, Quarta è pronto a ritagliarsi un ruolo di assoluto protagonista in questa Fiorentina

