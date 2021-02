Fiorentina, salvezza in discesa e grande reset all’orizzonte. La posizione di Prandelli

Su La Nazione Roberto Vinciguerra analizza il momento della Fiorentina. Gli almeno 9 punti di vantaggio sulla terz’ultima danno la tranquillità di una rimanente parte di campionato senza paure, perché mai nessuna squadra è retrocessa direttamente con quel distacco in passato. Ora bisogna capire come la Fiorentina gestirà le prossime settimane per non arrivare impreparata alla prossima. Con tutti i contratti tecnici in scadenza a giugno, Commisso avrà per la prima volta l’opportunità di un grande reset e la piega del campionato potrebbe anticipare la rivoluzione. Prandelli cercherà di giocarsi le sue carte e il suo futuro sarà legato all’evoluzione della squadra nelle prossime partite. Nessuno può escludere che per lui possa esserci l’opportunità di diventare una specie di tutor tecnico, anche se la sua prima scelta personale sarebbe quella di continuare a allenare.

LEGGI ANCHE – Amrabat, il caso è già rientrato: scuse a Prandelli e ai compagni. Contro l’Udinese…