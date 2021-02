Amrabat, il caso è già rientrato: scuse a Prandelli e ai compagni. Contro l’Udinese…

Sofyan Amrabat ha preso la situazione di petto, assumendosi le proprie responsabilità. Dopo la reazione al momento della sostituzione contro lo Spezia, che aveva sorpreso sia Prandelli che i suoi compagni di squadra, ieri il centrocampista marocchino ha voluto chiudere subito la questione chiedendo perdono al mister e al resto del gruppo. Scuse accettate, a patto che reazioni istintive come quella non capitino più. Ora Amrabat sarà multato, ma non degradato in vista delle prossime partite, a cominciare da quella con l’Udinese. Lo scrive La Nazione.

