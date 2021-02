Sandrelli: “La squadra è più unita di quanto si pensi. Per il prossimo anno…”

Massimo Sandrelli, sulle frequenze di Radio Bruno, ha parlato del momento della Fiorentina e del futuro di Prandelli:

L’episodio da cui è nato il primo gol è un po’ fortunoso, ma da lì la squadra ha preso fiducia e il risultato si è arrotondato oltre misura.

Castrovilli? Prandelli sa che bisogna toccare le corde dell’orgoglio e dell’amor proprio. È forse il miglior talento della Fiorentina, ma ci eravamo rassegnati a un giocatore che non sembrava utile per la categoria. Ieri è entrato con grande entusiasmo e lucidità. Forse il gruppo squadra è più cementato di quanto si potesse supporre. Questo allenatore ha fatto cose buone: con lui Vlahovic è cresciuto molto anche in termini di gol segnati. Per il prossimo anno vorrei un progetto tecnico che quest’anno sto facendo fatica a vedere: l’allenatore viene di conseguenza.