Cosa fareste con Ribery? Rinnovo o no?

Il contratto con Franck Ribery è in scadenza e la Fiorentina non ha ancora deciso se trattare un prolungamento con il campione francese o lascarlo andare via. Nel frattempo prende consistenza la voce di un interessamento del Monza di Galliani e Berlusconi dove Franck troverebbe un ex viola come Boateng e forse Balotelli. Voi cosa fareste al posto dei dirigenti della Fiorentina?

Il sondaggio