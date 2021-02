Il Monza corteggia Ribery e prova a giocarsi la carta Boateng

Non è un segreto che sulle tracce di Ribery ci sia il Monza di Berlusconi e Galliani. E a raccontare virtù e segreti del club ci potrebbe pensare proprio un ex viola: Boateng. I due si erano conosciuti, da avversari, in Bundesliga, poi si erano divertiti a formare la Rib-Eng a Firenze, accoppiata tanto vincente fuori dal campo quanto purtroppo poco efficace sul rettangolo verde. Il Monza ci proverà, si legge su Stadio oggi in edicola, mentre la Fiorentina dovrà capire da che parte direzionare il proprio futuro. Franck è il top player di questa squadra, ma anche quello con l’ingaggio più consistente e pure quello che ha dovuto fare i conti con ripetuti stop. Dal suo arrivo, ha saltato 23 partite sulle 61 di campionato che fino ad oggi si sono giocate. Intanto nel nostro sondaggio, aperto fino alle 12 di oggi, la maggioranza preferisce chiudere il rapporto con il francese.

LEGGI ANCHE: FOTO – Domenica di riposo, ma Ribery si allena al centro sportivo