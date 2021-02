VIDEO – Milik, un piccolo “spiraglio” nel temporale marsigliese. E Lirola…

Stasera è tornato in campo l’Olimpyque Marsiglia di Milik e del “Viola in Prestito” Lirola. Reduce dal grande polverone, generato dalle dimissioni del tecnico Villas Boas e, prima ancora, dalle intemperanze della frangia più estrema dei tifosi marsigliesi. Nella trasferta di Lens l’OM ha potuto festeggiare la prima rete con la nuova maglia di “Arek” Milik, autore del provvisorio 0-2. Prima che i padroni di casa riuscissero a rimontare e raggiungere sul 2 a 2 i biancoazzurri. Pol Lirola, anch’egli approdato nel mese di gennaio in Costa Azzurra, è stato impiegato per 81′, nel ruolo per lui ideale di terzino destro. Sostituito da Yuto Nagatomo, dopo aver rimediato un’ammonizione.