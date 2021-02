Pedullà: “Sarri, no al Marsiglia. Non vuole subentrare a metà stagione, l’eccezione…”

Alfredo Pedullà ricostruisce su Gazzetta.it i motivi dell’imminente e, a dir la verità, pronosticabile diniego di Maurizio Sarri per la proposta dell’Olympique di Marsiglia. L’ex tecnico di Juventus e Napoli avrebbe un piano preciso per tornare ad allenare e – secondo Pedullà – non coinciderebbe con la Ligue 1, per di più con un incarico assunto in corsa:

L’Olympique ha grande fascino, anche se vive un momento particolare, con i recenti conflitti con la tifoseria. In tanti hanno superficialmente liberato Sarri in direzione Marsiglia per la presenza di Arkadiusz Milik in quell’organico. […] Vai quando sei convinto al 100 per cento di quel club, di quella strategia e delle prospettive. Sarri non lo è, con tutto il rispetto per l’Olympique e per la Ligue1. [..] Per la verità uno strappo alla regola Sarri lo farebbe, salirebbe sul treno in corsa se lo chiamasse la Roma. A Sarri la Roma piace moltissimo già così com’è, figuriamoci se ci fossero un paio di ritocchi all’interno di un organico che lui ritiene molto competitivo.