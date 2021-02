Il retroscena: De Laurentiis ha chiesto a Sarri di tornare a Napoli. Il tecnico ha detto no

Come emerge dalle ricostruzioni dell’esperto di mercato Alfredo Pedullà, dopo la sconfitta del Napoli a Verona il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe ricontattato Maurizio Sarri per un clamoroso ritorno sulla panchina partenopea. ADL ha chiesto all’ex tecnico – a cui aveva pensato anche la Fiorentina – di tornare. Ma Sarri, evidentemente sorpreso di risentire De Laurentiis dopo tanto tempo, ha ringraziato e declinato l’invito, perché in questo momento preferisce restare alla finestra e non avrebbe messo in preventivo un ritorno durante questo periodo di pandemia.

