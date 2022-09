Estate da partente, ma da settembre la vita cambia: sarà Ranieri il quarto centrale

In queste ultime settimane, uno dei temi più chiacchierati in chiave mercato viola è stato quello del nuovo difensore. In molti avevano scommesso che la Fiorentina avrebbe aggiunto un tassello al reparto già preesistente, specie considerando il doppio impegno campionato-Conference. Date per assodate le permanenze di Lucas Martinez Quarta e di Igor , ed arrivato il rinnovo (per fortuna) di Nikola Milenkovic , restava da capire la posizione di Matija Nastasic , il quale proprio oggi ha salutato il club gigliato per andare a giocarsi in Spagna le sue chance di essere convocato per il prossimo Mondiale. Nei giorni più recenti era emerso con forza il nome di Dimitris Nikolau , centrale greco dello Spezia e giocatore della scuderia-Ramadani. Un nome, questo, che in realtà era stato più vicino alla Fiorentina durante la scorsa settimana. Poi, però, qualcosa è cambiato, fino ad arrivare alla scelta odierna. La Viola ha sì lasciato partire Nastasic ma lo ha sostituito a sorpresa con una soluzione interna, cioè Luca Ranieri . [LEGGI TUTTE LE OPERAZIONI EFFETTUATE DALLA FIORENTINA]

E così il difensore mancino classe 1999 si ritrova ad essere alla chiusura del mercato in pratica il quarto centrale in rosa. Un ruolo, peraltro, che in una difesa a quattro - quella, appunto, su cui Vincenzo Italiano fonda la sua identità come allenatore - ha svolto poche volte in carriera. Nella Fiorentina gli è capitato durante la gestione del Vincenzo Montella 2.0, nella parte iniziale della prima stagione di Rocco Commisso come presidente. Ranieri ha sempre ricoperto il ruolo di centrale sinistro in una difesa a tre oppure quella di terzino, ovviamente mancino. Come ad esempio con la maglia della Salernitana la scorsa stagione (27 le presenze con i granata nell'annata 2021/2022). Dopo un'estate vissuta praticamente sempre in partenza, adesso Ranieri dovrà entrare giocoforza nelle rotazioni di Italiano. Questo, nonostante sia un giocatore che fino a poche ora fa non rientrava nel progetto tecnico: ha iniziato il ritiro più tardi rispetto ai compagni e non ha disputato neppure un minuto nelle amichevoli estive, mentre con l'inizio della stagione ufficiale è sempre stato in panchina tranne che con la Cremonese ed a Enschede. Una scelta, quella di puntare su Ranieri come quarto centrale, dettata anche dalla composizione dell'ormai famosalista dei 25 per il campionato, essendo appunto il difensore spezzino un calciatore cresciuto nel settore giovanile viola.