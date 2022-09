Nastasic risolve il proprio contratto con la Fiorentina. Ora sul mercato…

Come riportato nel corso della trasmissione "A pranzo con il Pentasport" di Radio Bruno, la Fiorentina e Matjia Nastasic hanno raggiunto un accordo per la rescissione del contratto. Nastasic dovrebbe oraaccasarsi da svincolato al Mallorca.

Il serbo termina dunque così la sua seconda esperienza in viola iniziata appena un anno fa. Al suo posto per il momento viene promosso Ranieri nel pacchetto dei centrali, in attesa di novità dal mercato, con il difensore greco dello Spezia, Dīmītrīs Nikolaou, che resta la pista al momento più calda.