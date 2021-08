Fiorentina, la lista attuale dei 25. Limitazioni e regole

La situazione aggiornata per quello che concerne la rosa della squadra viola

Niccolò Ghinassi

Lista dei 25 della Fiorentina (aggiornata)

I 17 "LIBERI" Amrabat, Benassi*, Callejon, Dragowski, Duncan, Gonzalez, Kokorin, Kouamé*, Igor, Lirola*, Maleh*, Milenkovic, Pezzella, Pulgar, Quarta, Rosati*, Saponara* FORMATI NEL CLUB Ranieri, Sottil, Venuti FORMATI IN ITALIA NB: i 4 giocatori indicati sono i potenziali fra i 10 attualmente inseribili (*) Biraghi*, Bonaventura*, Castrovilli*, Terracciano* LISTA "B" (UNDER 22) Agostinelli, Bianco, Dalle Mura, Gori, Krastev, Montiel, Munteanu, Terzic, Vlahovic

La Fiorentina al momento ha uno slot libero per inserire un eventuale giocatore cresciuto nel vivaio viola che non sia un Under 22 inseribile liberamente e senza limiti nella Lista B. Per i giocatori formati in Italia abbiamo arbitrariamente scelto 4 fra i 10 aventi diritto lasciando gli altri 6 fra i cosiddetti 'liberi' a proposito dei quali al momento la rosa è completa. Questo vuole dire che un eventuale arrivo di un giocatore non Under 22 o del vivaio viola comporta necessariamente l'esclusione di uno di quelli già presenti.

Le regole

La cosiddetta “lista Serie A” è nata nel novembre 2014 per volere della FIGC sul modello utilizzato per le competizioni UEFA ed è in uso dalla stagione 2015/16. Con questa limitazione viene regolamentato l’utilizzo dei calciatori nel massimo campionato italiano e si cerca di proteggere i vivai italiani. Nei 25 giocatori selezionati da ciascun club devono essere così compresi almeno 8 giocatori cresciuti nel "vivaio"(di cui, al massimo, 4 formati in qualsiasi altro club italiano). Per “calciatori cresciuti nel vivaio” si intendono atleti che dai 15 anni (o l’inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) ai 21 anni di età (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) abbiano trascorso almeno 36 mesi nella rosa di un club italiano ("formati in Italia") o della stessa società ("formati nel club") che presenta la lista. In ogni caso i giocatori che non appartengono a queste categorie non possono essere più di 17.

Lista B

I calciatori che non hanno compiuto 22 anni di età al 1° gennaio dell’anno in corso possono scendere in campo pur se non inseriti nella lista. Questa eccezione serve naturalmente per permettere alle società di utilizzare i talenti del vivaio a campionato in corso per scelta o necessità. Nel torneo che sta per cominciare la regola sugli Under 22 riguarderà i nati dopo il 1° gennaio 2000. Naturalmente alcuni di questi Under 22 saranno comunque registrati per soddisfare le condizioni imposte dalla FIGC.

VIVAIO FIORENTINA 1 Venuti 2 Sottil 3 Ranieri 4

VIVAIO ITALIA 1 Biraghi 2 Castrovilli 3 Bonaventura 4 Terracciano

GLI ALTRI 17 1 Dragowski 2 Rosati 3 Lirola 4 Milenkovic 5 Pezzella 6 Igor 7 M.Quarta 8 Terzic 9 Pulgar 10 Amrabat 11 Duncan 12 Benassi 13 Maleh 14 Saponara 15 Callejon 16 Gonzalez 17 Kouamè 18 Kokorin

NATI DOPO 01/01/2000 1 Vlahovic 2 Dalle Mura 3 Munteanu 4 Bianco 5 Krastev 6 Gori 7 Agostinelli 8 Montiel