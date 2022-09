Ufficiale, Nastasic è un nuovo giocatore del Real Mallorca (FOTO)

Non particolarmente brillante la seconda esperienza in viola per il serbo

In attesa che arrivi l'ufficialità anche dalla Fiorentina, è il Real Mallorca ad annunciare l'arrivo di Matija Nastasic in Spagna. Il centrale serbo si trasferisce, quindi, in Liga per poter giocare con continuità: il suo obiettivo è farsi trovare pronto, ed ovviamente ottenere la convocazione, in vista del prossimo Mondiale in Qatar. L'ex City e Schalke ha firmato un contratto di un anno con opzione per altri dodici mesi. Nastasic al sito ufficiale del Mallorca ha detto: "Sono felice di essere qui e di giocare finalmente in Spagna, dopo esser stato negli altri campionati europei più importanti. L'obiettivo sarà mantenere la categoria a tutti i costi". [LEGGI TUTTE LE OPERAZIONI EFFETTUATE DALLA FIORENTINA]