Paolo Vanoli è tornato sulla panchina della Fiorentina, e per questo anche lo staff tecnico viola sarà rivoluzionato. La Fiorentina ha annunciato la composizione del nuovo staff di Vanoli. Il vice sarà ancora Daniele Cavalletto, proprio come la scorsa stagione. Cavalletto tra l'altro era diventato una sorta di amuleto, visti i suoi risultati ottenuti in panchina. Ecco tutti i membri del nuovo staff tecnico:

Head Coach: Paolo VanoliAssistant Coach: Daniele CavallettoTechnical Collaborator: Damià Abella

Technical Collaborator: Francesco Bordin

Set Pieces: Marco Zuccher

Head of Performance: Giampiero Ascenzi

Strength & Conditioning: Giuseppe Mazza

Head of Goalkeepers: Claudio Filippi

Assistant Coach For Goalkeepers: Stefano Baroncini

Head Of Football Analysis: Simone Contran

Head Of Data Analysis: Vanni Di Febo

Match Analyst: Simone Formica

Drone: Andrea Tordi