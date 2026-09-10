La Fiorentina annuncia il nuovo staff di Vanoli. Il vice è sarà ancora Daniele Cavalletto
VIDEO VN - Angeloni: "Vanoli il tecnico viola che ha impiegato più giovani"
Paolo Vanoli è tornato sulla panchina della Fiorentina, e per questo anche lo staff tecnico viola sarà rivoluzionato. La Fiorentina ha annunciato la composizione del nuovo staff di Vanoli. Il vice sarà ancora Daniele Cavalletto, proprio come la scorsa stagione. Cavalletto tra l'altro era diventato una sorta di amuleto, visti i suoi risultati ottenuti in panchina. Ecco tutti i membri del nuovo staff tecnico:
Head Coach: Paolo VanoliAssistant Coach: Daniele CavallettoTechnical Collaborator: Damià Abella
Technical Collaborator: Francesco Bordin
Set Pieces: Marco Zuccher
Head of Performance: Giampiero Ascenzi
Strength & Conditioning: Giuseppe Mazza
Head of Goalkeepers: Claudio Filippi
Assistant Coach For Goalkeepers: Stefano Baroncini
Head Of Football Analysis: Simone Contran
Head Of Data Analysis: Vanni Di Febo
Match Analyst: Simone Formica
Drone: Andrea Tordi
© RIPRODUZIONE RISERVATA