E ora parte l’operazione “snellimento”. Esuberi e giovani, tanti dovranno uscire

La squadra viola torna dal Trentino con tante certezze, alcuni dubbi ma anche una serie di "esuberi" che dovranno essere necessariamente piazzati da qui al termine del mercato. In molti infatti rischiano di non far parte del progetto tecnico di Vincenzo Italiano perché non ritenuti all'altezza oppure per caratteristiche tattiche che non accontentano il tecnico viola. Il caso più emblematico è quello relativo a Erick Pulgar, la cui cessione sarà inevitabile per liberare lo slot da extracomunitario che verrà occupato da Dodò e ha rischiato di bloccare una trattativa chiusa da settimane. Il cileno non si è visto a Moena ed è fuori dal progetto viola in attesa che si sblocchi la trattativa con il Flamengo. L'affollamento a centrocampo rischia di lasciar fuori dalle gerarchie ancora una volta Marco Benassi, che però potrebbe trovare presto una nuova sistemazione. Discorso simile per Christian Kouamé, utilizzato letteralmente come un jolly (o tappabuchi) da Italiano nel ritiro in Val di Fassa e richiesto nuovamente dall'Anderlecht. Una trattativa che ancora non è decollata, ma l'ivoriano a Firenze giocherebbe pochissimo mentre sarebbe stuzzicato dall'essere di nuovo protagonista in Belgio.