Dove vedere le prossime amichevoli della Fiorentina? DAZN, ma non solo

Le amichevoli con Qatar e Betis Siviglia saranno visibili in streaming, ma non su DAZN

Molti tifosi viola si stanno chiedendo in queste ore dove poter vedere le amichevoli che la Fiorentina disputerà tra Austria e Spagna . Ebbene, la prima partita col Galatasaray - com'è noto - sarà visibile su DAZN. E le altre amichevoli? Anche le partite con la nazionale del Qatar e il Betis Siviglia saranno visibili da casa.

La piattaforma però è inedita. Infatti, come riporta Radio Bruno - i diritti di trasmissione di entrambi i match se li è assicurati Olybet.tv, "infotainment partner" della Fiorentina. Oltreché dello stesso Betis con il quale ha da poco siglato una partnership analoga. Non ci sono ancora informazioni più precise circa costi e modalità per assistere alle due gare che presumibilmente saranno svelate a breve dal sito di sport e intrattenimento.