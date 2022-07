DAZN racconta i ritiri: di scena la Fiorentina

Questo episodio di INSIDE racconta un giorno in Val di Fassa, durante il ritiro della Fiorentina. Da dietro le quinte di questo ritiro di montagna si raccontano Vincenzo Italiano, il nuovo acquisto in porta, Pierluigi Gollini e Luka Jovic

Gollini e le sue aspettative per la stagione: "Voglio dimostrare di essere il portiere visto negli ultimi anni: quello decisivo in Champions League in stadi, per esempio, come Anfield".