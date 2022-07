Al via la fase due di precampionato: il programma ed un Dodô in più

La Fiorentinasi appresta a partire oggi alla volta dell'Austria e, come riporta il Corriere dello Sport, dopo l'allenamento mattutino delle 9.00, i gigliati si faranno trovare pronti alla stazione di Campo di Marte, dove li attende il treno che li porterà ad Innsbruck alle 18.00. Per domani è fissato il primo allenamento austriaco, mentre per domenica alle 18.00 è prevista la prima sfida contro il Galatasaray alla Untersberg Arena di Grodig. Mercoledì 3 agosto proseguirà la preparazione con un'altra amichevole, quella contro la nazionale maggiore del Qatar che negli scorsi giorni ha battuto anche l'Udinese, mentre il 6 agosto la viola si trasferirà in Spagna per disputare l'ultimo impegno del precampionato contro il Betis Siviglia (calcio d'inizio ore 21.00 allo stadio Benito Villamarin). Da ricordare che oggi il neoacquisto Dodô non passerà da Firenze, visto che il giocatore è dovuto tornare in Brasile per sbrigare delle pratiche burocratiche, con l'esterno che comunque raggiungerà i gigliati in Austria per partecipare alla tourneè.