Nasce la Fiorentina euroepa: il programma del ritiro austriaco

Quest'oggi, la Fiorentina partirà dalla Stazione di Campo di Marte per dare il via alla seconda parte del ritiro dopo le due settimane a Moena . Ecco il programma viola.

Come riportato dal Corriere Fiorentino, la Fiorentina in Austria affronterà due squadre. Per poi concludere il precampionato con un match in Spagna, ma andiamo per ordine. Domenica 31, i viola sfideranno il Galatasaray alle ore 18.00 a Salisburgo. Mercoledì 3, sempre nello stesso luogo e alla stessa ora, ci sarà la sfida con il Qatar. Infine, il 6 agosto, la Fiorentina incontrerà il Betis al Benito Villamarin di Siviglia.