ACF, il programma in Austria: cambiano luogo e data col Galatasaray

Cambia la data dell'amichevole tra Fiorentina e Galatasaray, in Austria

ACF Fiorentina comunica una variazione del programma per la seconda fase di preparazione in Austria :

"La squadra viola - si legge nella nota - partirà mercoledì 27 luglio per Innsbruck dove rimarrà fino domenica 31 luglio quando partirà alla volta di Salisburgo. Su richiesta del Galatasaray, l'amichevole, in programma sabato 30 luglio alle ore 19:00 presso il Tivoli-Neu Stadion di Innsbruck, si disputerà invece domenica 31 luglio. Alle ore 18:00 presso l'Untersberg Arena di Grodig. La Fiorentina rimarrà a Salisburgo fino al 5 agosto e mercoledì 3 agosto alle ore 18:00, incontrerà in amichevole la Nazionale Maggiore del Qatar presso l’Untersberg Arena di Grodig. La Fiorentina, infine, sabato 6 agosto, alle ore 21:00, chiuderà il precampionato con un’amichevole contro il Betis Siviglia presso lo Stadio Benito Villamarin di Siviglia".