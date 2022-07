Via alla tournée. Castrovilli può restare a Firenze, Dodò arriva… in ritardo

Comincia la fase 2 della preparazione in casa Fiorentina. Quest'oggi i calciatori gigliati godranno di un ulteriore giorno libero prima della partenza per l'Austria (qui il programma completo) prevista per domani al seguito di un allenamento mattutino. A breve arriverà la lista dei convocati per la tournée. Lista da cui potrebbe rimaner fuori Gaetano Castrovilli che deve recuperare dal lungo infortunio. Verrà presa la decisione migliore per il centrocampista di comune accordo. Dodò, invece, potrebbe arrivare 'in differita' rispetto ai compagni. Il brasiliano è infatti volato in Brasile nelle scorse ore per motivi personali e raggiungerà la squadra direttamente in Austria. Lo scrive stamani il Corriere dello Sport.