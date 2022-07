UFFICIALE: Fiorentina, tournée austriaca. Che avversari, c’è pure il Betis!

Il programma della Fiorentina è serrato in vista dell'inizio della stagione

"ACF Fiorentina comunica che, a partite dal 27 luglio prossimo, svolgerà una seconda fase di preparazione in Austria. La squadra viola partirà mercoledì 27 luglio per Innsbruck dove rimarrà fino a lunedì 1 agosto e dove, sabato 30 luglio alle ore 19:00 affronterà in amichevole il Galatasaray presso il Tivoli-Neu Stadion di Innsbruck.