De Santis: “Vi spiego perché sarà un mercato attendista rispetto al 2022”

"Su Retegui il Boca e il Tigre, che vantano il 50% ciascuna, si augurano che parta un'asta anche oltre il valore della clausola che non supera i 18 milioni di euro. A mio avviso, farebbe comodo a più di una società italiana, ma la Fiorentina mi sembra orientata più verso profili che già conoscono il nostro campionato come Dia e Nzola. Il secondo ha il pregio di conoscere i metodi di Italiano, costa meno rispetto a Dia complice la retrocessione dello Spezia. L'auspicio è che questo rinforzo possa arrivare prima del ritiro, ma in generale questo in Italia sarà un mercato attendista rispetto a quello dell'anno scorso che aveva fretta per via del Mondiale a novembre".